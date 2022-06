Westworld 4 | James Marsden ed Evan Rachel Wood torneranno nella serie

Advertising

badtasteit : #Westworld 4: James Marsden torna nella serie, ecco il nuovo poster! -

Apparentemente, pochi altri personaggi nella storia dei media sono morti allo stesso modo in cui lo ha fatto quello interpretato daMarsden in. Come riportato da IndieWire, però, il personaggio suo e quello a cui ha prestato il volto Evan Rachel Wood torneranno nella quarta stagione della serie creata da Jonathan ...Al panel dell'ATX Television Festival è stato confermato anche il ritorno diMarsden nel ... "La quarta stagione sarà un po' più delche vi aspettate. Sarà emozionante. Non so ...I personaggi interpretati da James Marsden e da Evan Rachel Wood torneranno nella quarta stagione di Westworld; è questo che emerge dall'ATX TV Festival. Apparentemente, pochi altri personaggi nella s ...New details about Westworld season four have been revealed during a panel hosted by HBO and HBO Max at the ATX TV Festival.