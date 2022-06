Wanda Nara: stavolta si toglie tutto | “Bellissima, stupenda, meravigliosa” (Di domenica 5 giugno 2022) Showgirl finita al centro della cronaca rosa per la sua relazione con Mauro Icardi, Wanda Nara è la protagonista di uno scatto che sta infiammando i social network. Attrice e showgirl di origine argentina, Wanda Nara ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 2005, collaborando con la rivista “Humor en Custodia”. Ha poi preso parte ai talent show “Patinando por un sueño” e “Bailando por un sueño” raggiungendo la notorietà tra gli spettatori. Wanda Nara, gli scatti che hanno infiammato i social (fonte web)Nel 2008 si è sposata per la prima volta con l’attaccante Maxi Lopez, con il quale ha avuto tre figli: Valentino (nato nel 2009), Costantino (nato nel 2010) e Benedicto (nato nel 2012). Nel 2011, Maxi è passato al Catania e la famiglia si è trasferita in Italia. Dopo due anni il loro ... Leggi su newstv (Di domenica 5 giugno 2022) Showgirl finita al centro della cronaca rosa per la sua relazione con Mauro Icardi,è la protagonista di uno scatto che sta infiammando i social network. Attrice e showgirl di origine argentina,ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 2005, collaborando con la rivista “Humor en Custodia”. Ha poi preso parte ai talent show “Patinando por un sueño” e “Bailando por un sueño” raggiungendo la notorietà tra gli spettatori., gli scatti che hanno infiammato i social (fonte web)Nel 2008 si è sposata per la prima volta con l’attaccante Maxi Lopez, con il quale ha avuto tre figli: Valentino (nato nel 2009), Costantino (nato nel 2010) e Benedicto (nato nel 2012). Nel 2011, Maxi è passato al Catania e la famiglia si è trasferita in Italia. Dopo due anni il loro ...

Advertising

ParliamoDiNews : Wanda Nara, la foto sul bordo piscina di spalle, infiamma i social: lato B a vista - - RoccoCalc : C'era una volta @MauroIcardi (e Wanda Nara) 'Mai li colse il dubbio della vacuità' @ilfoglio_it #Inter #Icardi - IRYAZALEA : Per cose del genere Wanda Nara fu martoriata di offese, a lui non facciamo niente? - zazoomblog : VIDEO - Wanda Nara e Mauro Icardi si rilassano così - #VIDEO #Wanda #Mauro #Icardi #rilassano - ParliamoDiNews : Wanda Nara e Icardi, tra loro si è messa in mezzo un`altra | Ecco chi sta turbando l`equilibrio della coppia #wanda… -