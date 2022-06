Volley, Nations League: i numeri della prima tappa delle azzurre. Nwakalor miglior marcatrice, bisogna crescere in ricezione (Di domenica 5 giugno 2022) La Nazionale Italiana femminile di Volley ha chiuso la prima tappa della Volleyball Nations League con 2 vittorie ed altrettante sconfitte. La squadra di Mazzanti, privata di alcune delle individualità più importanti come Paola Egonu, Alessia Orro e Miriam Sylla, ha ceduto a nazionali forti come Turchia e Cina, riscattandosi poi con Belgio e Paesi Bassi. Andando ad analizzare i numeri di questi primi quattro match troviamo dei dati piuttosto interessanti, riuscendo a tracciare delle piccole tendenze, nonostante i diversi valori di squadra affrontati in questo primo appuntamento in Turchia. Partendo dalle individualità, non si può che iniziare da Sylvia Nwakalor. L’opposta del Bisonte Firenze è stata la ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) La Nazionale Italiana femminile diha chiuso laballcon 2 vittorie ed altrettante sconfitte. La squadra di Mazzanti, privata di alcuneindividualità più importanti come Paola Egonu, Alessia Orro e Miriam Sylla, ha ceduto a nazionali forti come Turchia e Cina, riscattandosi poi con Belgio e Paesi Bassi. Andando ad analizzare idi questi primi quattro match troviamo dei dati piuttosto interessanti, riuscendo a tracciarepiccole tendenze, nonostante i diversi valori di squadra affrontati in questo primo appuntamento in Turchia. Partendo dalle individualità, non si può che iniziare da Sylvia. L’opposta del Bisonte Firenze è stata la ...

