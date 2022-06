VIDEO / Tamberi come Jacobs: che scheggia in pista! (Di domenica 5 giugno 2022) Ecco le ultime stories pubblicate da Gianmarco Tamberi: il saltatore si cimenta in una prova di velocità su pista Leggi su golssip (Di domenica 5 giugno 2022) Ecco le ultime stories pubblicate da Gianmarco: il saltatore si cimenta in una prova di velocità su pista

Advertising

14alexb : RT @Eurosport_IT: Buon 30esimo compleanno super Gimbo Tamberi ???? Ti saremo per sempre grati per questo momento ???????? @gianmarcotamber | #T… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Buon 30esimo compleanno super Gimbo Tamberi ???? Ti saremo per sempre grati per questo momento ???????? @gianmarcotamber | #T… - sportli26181512 : Tamberi: 'Il 2° posto ai Mondiali non sarebbe divertente'. IL VIDEO: Dopo il trionfo al Golden Spike di Ostrava con… - TJLISA1 : RT @Eurosport_IT: Buon 30esimo compleanno super Gimbo Tamberi ???? Ti saremo per sempre grati per questo momento ???????? @gianmarcotamber | #T… - ElisabethWolf84 : RT @Eurosport_IT: Buon 30esimo compleanno super Gimbo Tamberi ???? Ti saremo per sempre grati per questo momento ???????? @gianmarcotamber | #T… -