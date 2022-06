VIDEO / Shakira rompe con Piqué, Wanda porta Mauro in Africa e Ilary è senza Totti… (Di domenica 5 giugno 2022) E ancora: Chiara Bontempi e la sorpresa a Tamberi. Benvenuti nel meraviglioso mondo delle mogli e fidanzate dei campioni sportivi Leggi su golssip (Di domenica 5 giugno 2022) E ancora: Chiara Bontempi e la sorpresa a Tamberi. Benvenuti nel meraviglioso mondo delle mogli e fidanzate dei campioni sportivi

Advertising

MediasetTgcom24 : La proposta di Shakira ai Maneskin: 'Facciamo musica insieme?' - Lory_0013 : RT @redazionerumors: Giulia Salemi conquista tutti sulle note di 'Whenever, Wherever' di Shakira: il video diventa virale grazie alla sua s… - Bloodinsanity95 : @DalasReview @shakira VIDEO VIDEO VIDEO - Annarosamancin1 : RT @redazionerumors: Giulia Salemi conquista tutti sulle note di 'Whenever, Wherever' di Shakira: il video diventa virale grazie alla sua s… - meneresto : RT @redazionerumors: Giulia Salemi conquista tutti sulle note di 'Whenever, Wherever' di Shakira: il video diventa virale grazie alla sua s… -