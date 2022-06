VIDEO – Kvaratskhelia ancora decisivo: gol e assist in Bulgaria-Georgia (Di domenica 5 giugno 2022) Il pubblico napoletano continua a guardare con grande attenzione alle prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia, in attesa di vederlo all’opera con la maglia azzurra. Il Georgiano è infatti stato acquistato dal Napoli col delicato compito di sostituire Lorenzo Insigne, partito in direzione Toronto. Kvaratskhelia è sceso in campo stasera per il secondo match del girone di Nations League della sua Georgia in casa della Bulgaria. I Georgiani avevano vinto la partita di debutto nella competizione contro Gibilterra giocata pochi giorni fa, in cui il neo giocatore azzurro era stato autore di un gol. Foto: Getty Images- Kvaratskhelia Kvaratskhelia è stato protagonista anche stasera nella goleada dei suoi contro la Bulgaria, contribuendo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 giugno 2022) Il pubblico napoletano continua a guardare con grande attenzione alle prestazioni di Khvicha, in attesa di vederlo all’opera con la maglia azzurra. Ilno è infatti stato acquistato dal Napoli col delicato compito di sostituire Lorenzo Insigne, partito in direzione Toronto.è sceso in campo stasera per il secondo match del girone di Nations League della suain casa della. Ini avevano vinto la partita di debutto nella competizione contro Gibilterra giocata pochi giorni fa, in cui il neo giocatore azzurro era stato autore di un gol. Foto: Getty Images-è stato protagonista anche stasera nella goleada dei suoi contro la, contribuendo ...

Advertising

GioFrezzetti : RT @cn1926it: VIDEO #Kvaratskhelia, che assist con la #Georgia! #Khvicha protagonista dell’1-0 - cn1926it : VIDEO #Kvaratskhelia, che assist con la #Georgia! #Khvicha protagonista dell’1-0 - MarekNapoli : RT @napolimagazine: VIDEO - Georgia pazza di Kvaratskhelia, finte e 2 assist per il calciatore del Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Georgia pazza di Kvaratskhelia, finte e 2 assist per il calciatore del Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Georgia pazza di Kvaratskhelia, finte e 2 assist per il calciatore del Napoli -