VIDEO Giro del Delfinato, highlights prima tappa: Wout van Aert vince di forza in volata (Di domenica 5 giugno 2022) Wout van Aert ha vinto la prima tappa del Giro del Delfinato 2022. Il belga si è imposto di forza nella volata sul traguardo di Beauchastel. L’alfiere della Jumbo Visma ha regolato il britannico Ethan Hayter e lo statunitense Sean Quinn, indossando anche la maglia di leader della classifica generale. Si tratta di un ottimo inizio per il 27enne, che in carriera vanta quattro successi di tappa nella corsa in preparazione al Tour de France. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della prima tappa del Giro del Delfinato 2022. Giro del Delfinato 2022: Van Aert show sul ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022)vanha vinto ladeldel2022. Il belga si è imposto dinellasul traguardo di Beauchastel. L’alfiere della Jumbo Visma ha regolato il britannico Ethan Hayter e lo statunitense Sean Quinn, indossando anche la maglia di leader della classifica generale. Si tratta di un ottimo inizio per il 27enne, che in carriera vanta quattro successi dinella corsa in preparazione al Tour de France. Di seguito ilcon glie la sintesi delladeldel2022.del2022: Vanshow sul ...

