Vercelli | scontro tra auto all' alba | morti 3 giovani

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 giugno 2022) Torino, 5 giu. - (Adnkronos) - Tretra i 20 e i 22 anni sonoall'nel vercellese nellofrontale tra due. Nell'incidente, che si è verificato nei pressi di Villarboit, altre due persone sono rimaste ferite, uno in codice rosso, portato all'ospedale di Novara, e uno in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.