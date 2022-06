Advertising

Il presidente venezuelano Nicolasha elogiato i "passi piccoli ma significativi" compiuti dagli Stati Uniti per "concedere licenze" alle compagnie petrolifere per operare in, nell'ambito di un allentamento delle ...Per il presidente del, Nicolas, la decisione di Washington darà vita a un 'vertice di protesta'. A sua volta il presidente di Cuba, Miguel Diaz - Canel, ha detto che in 'nessun modo' ... Venezuela: Maduro, bene allentamento sanzioni Usa su petrolio - America Latina (ANSA) - ROMA, 05 GIU - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha elogiato i "passi piccoli ma significativi" compiuti dagli Stati Uniti per "concedere licenze" alle compagnie petrolifere per operar ...Apertura di Washington dopo anni di scambi congelati per le sanzioni: dal prossimo mese via all'import per rimpiazzare il greggio russo ...