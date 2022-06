Venezia | nasce la chiave unica per i portoni del Museo Correr e di palazzo Ducale

(Di domenica 5 giugno 2022) Sostituiti i 400 ferri che aprivano 200 diverse serrature. Ora un unico pezzo: non duplicabile e controllabile da remoto. L'idea è estendere il progetto a tutte le sedi delle collezioni comunali in Laguna. Parla la presidente della Fondazione dei civici, Maria Cristina Gribaudi

