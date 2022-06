Velvet Gossip | Emilio Fede cifra pensione | Don Matteo perché la moglie di Cecchini non c’è | Gianni Sperti pazzo per la dama

Advertising

ParliamoDiNews : Chiara Ferragni versione palestra: ecco come si è presentata a pilates - Velvet Gossip #Foto #Video #UominieDonne… - ParliamoDiNews : Alessia Mancini e Fabio Montrucchio, la figlia Mya fotocopia della mamma: eccoli bellissimi - Velvet Gossip #Foto… - ParliamoDiNews : Uomini e Donne Anna Munafò, la ricordate? “Peso 92 chili, non mi importa…” - Velvet Gossip #Foto #Video… - ParliamoDiNews : Albano, quanto prende di pensione: `Alla fine del mese...` - Velvet Gossip #Foto #Video #UominieDonne… - ParliamoDiNews : Federica Pellegrini pubblica questo selfie, il dettaglio fa impazzire i fan: avete notato? - Velvet Gossip #Foto… -

Gossip e TV

Non tutti sanno che suo marito non è affatto un volto sconosciuto bensì un cantante! Si tratta di Pierluigi Ferrantini , cantante e frontman della band dei, ma non solo. Nella sua ricchissima ...Brutto episodio per Francesco Chiofalo. L'ex concorrente del programma condotto da Barbara d'Urso La Pupa e il Secchione Show , è caduto in una trappola di alcuni truffatori. In una serie di ... Miguel Angel Silvestre: un nuovo amore per Alberto di Velvet Eleonora Berlusconi è la seconda dei tre figli che l’ex premier Silvio Berlusconi ha avuto dal secondo matrimonio, quello con Veronica Lario. In una famiglia continuamente messa sotto i riflettori com ..."Uomini e Donne" ha portato in tv volti dapprima sconosciuti per poi renderli noti agli occhi dei telespettatori.