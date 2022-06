Usa: sondaggi 2024, Trump dietro a DeSantis ma anche a Biden (Di domenica 5 giugno 2022) Brutte notizie per Donald Trump in vista di una sua possibile ricandidatura alla Casa Bianca nel 2024. Il governatore della Florida Ron DeSantis è' risultato per il secondo anno consecutivo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) Brutte notizie per Donaldin vista di una sua possibile ricandidatura alla Casa Bianca nel. Il governatore della Florida Ronè' risultato per il secondo anno consecutivo il ...

Advertising

mlpedo : RT @todorov_denis: l'Italia non è un paese democratico La magistratura ha distrutto Salvini con metodi mafiosi: rischia 15 anni La Meloni… - Cinzia33986769 : RT @todorov_denis: l'Italia non è un paese democratico La magistratura ha distrutto Salvini con metodi mafiosi: rischia 15 anni La Meloni… - S_soldato_Maria : RT @todorov_denis: l'Italia non è un paese democratico La magistratura ha distrutto Salvini con metodi mafiosi: rischia 15 anni La Meloni… - CARLA78120656 : RT @todorov_denis: l'Italia non è un paese democratico La magistratura ha distrutto Salvini con metodi mafiosi: rischia 15 anni La Meloni… - ApesMaya : RT @todorov_denis: l'Italia non è un paese democratico La magistratura ha distrutto Salvini con metodi mafiosi: rischia 15 anni La Meloni… -