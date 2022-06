Usa e Russia | una mediazione quasi impossibile

(Di domenica 5 giugno 2022) Fino a qualche tempo fa, lontano ma nemmeno tanto, salvo vistose eccezioni come per le guerre, si dava per certo che tutto quanto l’umanità si fosse apprestata a compiere, era senza dubbio accompagnato da spirito di miglioramento.alla stregua dell’andamento climatico, anche il buon senso sta dando da qualche tempo segni marcati di destabilizzazione. Al netto di considerazioni con velleità scientifica, balza agli occhi di chiunque che si stanno perdendo i rudimenti del normale vivere civile. Ancora più semplicemente, quelli che con un ispanismo è d’uso indicare come buona creanza. Questa parola, nella lingua di Don Chisciotte, letteralmente significa allevamento. Quindi, allargandone la portata, adozione vicendevole di fair play da parte di tutti gli attori della commedia umana. Ciò premesso, è opportuno tentare di giudicare, al di là della vicenda sottostante, ...

Advertising

AlexBazzaro : Essere snobbato da Ucraina, Russia e USA è un risultato notevole. - MediasetTgcom24 : Putin: se Kiev avrà razzi a lungo raggio, colpiremo nuove strutture #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - limesonline : ?? Buona domenica, ecco la buona lettura della settimana: La guerra d’Ucraina prosegue in Siria via… - marino29b : RT @ReboAlexa: #Oms #Russia IL COMMENTO ALLA NOTIZIA | Pochi giorni fa Davide Zedda scriveva : Il Ministro della difesa russo ha chiesto a… - GiorgioGeorgia : Tattica fraco-tedesca è chiara. Meno armi a Ucraina. Vittoria russa. Cessione Donbass. Umiliazione Ucraina. Toglie… -

La Stampa

... appoggiati in termini di addestramento e forse anche in parte guidati dae alleati' afferma l'... Per London sono 'intenzionali, perpetrati da persone inche simpatizzano con Kiev o hanno i ...Motivo della frizione, la bocciatura deglialla conferma di Consuelo Porras, parte di una lista ... Dialoghiamo con, Corea del Sud, Giappone, Israele, insomma con tutti. Proprio oggi ho ... Guerra senza vincitori: gli Stati Uniti non vogliono una Russia disfatta e instabile ma non possono permettere che si prenda mezza Ucraina Non vogliamo una guerra tra Nato e Russia - "Per quanto non sia d’accordo con Putin e trovi le sue azioni un oltraggio, gli USA non cercheranno di provocare la sua destituzione a Mosca”, aggiunge ...Contro la duplice minaccia fronte comune con partner di Europa e Asia Pericolo Cina e Russia: la strategia di Biden per la sicurezza Usa dal nostro corrispondente Paolo Mastrolilli. Il documento era s ...