Usa, Antonio D’Alessio si aggiudica il Merit award al congresso di oncologia (Di domenica 5 giugno 2022) Trenta anni e già una grande esperienza di ricercatore specializzando in oncologia alle spalle: partito da Napoli, ha studiato all’Università Humanitas di Milano per poi passare all’Imperial College di Londra con una borsa di specializzazione e approdare a Chicago, per ricevere il premio Merit award al congresso mondiale della Società americana di oncologia clinica (Asco). Per Antonio D’Alessio il premio rappresenta “un nuovo inizio” dopo i due anni bui della pandemia perché, commenta, “ogni minuto perso la ricerca contro i tumori in questi mesi è un danno enorme e irrecuperabile”. Con Londra, spiega, “abbiamo collaborazioni aperte”. Ma non si sente un ‘cervello in fuga’ e per il futuro non esclude alcuna possibilità. “Sicuramente l’Italia non ha nulla da invidiare e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 giugno 2022) Trenta anni e già una grande esperienza di ricercatore specializzando inalle spalle: partito da Napoli, ha studiato all’Università Humanitas di Milano per poi passare all’Imperial College di Londra con una borsa di specializzazione e approdare a Chicago, per ricevere il premioalmondiale della Società americana diclinica (Asco). Peril premio rappresenta “un nuovo inizio” dopo i due anni bui della pandemia perché, commenta, “ogni minuto perso la ricerca contro i tumori in questi mesi è un danno enorme e irrecuperabile”. Con Londra, spiega, “abbiamo collaborazioni aperte”. Ma non si sente un ‘cervello in fuga’ e per il futuro non esclude alcuna possibilità. “Sicuramente l’Italia non ha nulla da invidiare e ...

Advertising

antonio_randino : RT @CathVoicesITA: Come #Fauci ha ingannato l’America #Thread Scoppiata la #pandemia ci si è affidati al direttore di @NIAIDNews il qual… - antonio_bordin : L’#Ucraina non negozia perché spera nelle armi #USA. Il vero ostacolo alla pace sono le forniture di armamenti alle… - antonio_bordin : Gli #USA avevano promesso aiuto anche militare all’#Ucraina per riconquistare la Crimea, in aperta violazione degli… - antonio_bordin : Gli ucraini iniziano a vendersi le armi occidentali su internet. Quando un attentatore farà saltare un treno o un… - antonio_race : Le mascherine nessuno li usa ai grandi centri commerciali -