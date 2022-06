Usa | 3 morti e 14 feriti in sparatoria nightclub Tennessee

Advertising

Tre persone sono morte ed altre 14 sono rimaste ferite nella notte in un'altra sparatoria in, vicino ad un nightclub a Chattanooga, in Tennessee. Lo riferisce la polizia. . 5 giugno 2022Ancora sangue negli Stati Uniti. Tre persone sono morte ed altre 14 sono rimaste ferite nella notte nell'ennesima sparatoria in, vicino a un nightclub a Chattanooga, in Tennessee. Lo riferisce la polizia. Due delle vittime sono morte in seguito alle ferite d'arma da fuoco, la terza dopo essere stata travolta da un'auto ...Almeno 50 persone sono morte nel Sud Ovest della Nigeria, dove un commando di terroristi ha fatto irruzione in una chiesa cattolica ...Con un accorato appello, il presidente USA Joe Biden ha chiesto al Congresso una legge per limitare l'accesso alle armi, ma il fronte dei contrari, guidato tra l'altro dai Repubblicani e dall'ex presi ...