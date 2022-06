Uomini e Donne, la tragedia che ha devastato il parterre: il ricordo è straziante (Di domenica 5 giugno 2022) Nonostante sia passato ormai un po’ di tempo, il dolore per la tragedia è ancora vivido nel cuore di tante persone Il programma condotto da oltre un ventennio da Maria De Filippi è molto apprezzato dal pubblico italiano in particolar modo per la sua leggerezza. I telespettatori si affezionano spesso ai protagonisti del parterre, prendendo le parti dell’uno o dell’altro a seconda della situazione. Alcuni personaggi sono stati molto criticati, mentre altri ancora risultano essere amati e seguiti anche sui social network. Uomini e Donne (Websource)Proprio in questi giorni abbiamo assistito alle scelte dei due tronisti. Luca Salatino ha deciso di uscire dalla trasmissione con Soraia, mentre la collega Veronica Rimondi ha optato per Matteo. I due ragazzi scartati sono rimasti estremamente delusi, come è ... Leggi su kronic (Di domenica 5 giugno 2022) Nonostante sia passato ormai un po’ di tempo, il dolore per laè ancora vivido nel cuore di tante persone Il programma condotto da oltre un ventennio da Maria De Filippi è molto apprezzato dal pubblico italiano in particolar modo per la sua leggerezza. I telespettatori si affezionano spesso ai protagonisti del, prendendo le parti dell’uno o dell’altro a seconda della situazione. Alcuni personaggi sono stati molto criticati, mentre altri ancora risultano essere amati e seguiti anche sui social network.(Websource)Proprio in questi giorni abbiamo assistito alle scelte dei due tronisti. Luca Salatino ha deciso di uscire dalla trasmissione con Soraia, mentre la collega Veronica Rimondi ha optato per Matteo. I due ragazzi scartati sono rimasti estremamente delusi, come è ...

Advertising

poliziadistato : Due fratelli, due uniformi, un unico obiettivo: la tutela della sicurezza delle nostre comunità. Auguri alle donne… - Esercito : Oggi celebriamo il 208° anniversario della fondazione della #Benemerita! Auguri alle donne e agli uomini dei… - Agenzia_Ansa : Sono almeno 50 le vittime di un attacco non ancora rivendicato sferrato nella chiesa di cattolica di San Francesco,… - Masmo23 : RT @venere_dirimmel: Lasciamo stare le donne perfette agli uomini senza fantasia... Domenica ?? - P_Giordano_it : Profonda tristezza e sconcerto per l'ennesimo barbaro massacro di uomini, donne e bambini in Nigeria colpevoli solo… -