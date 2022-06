Uno Mattina Estate: le novità dell’edizione 2022 e orari (Di domenica 5 giugno 2022) Foto: Guberti – Rasero / GRM FotoRoma, 02/06/2022Massimiliano Ossini e Maria Soave conducono “Uno Mattina Estate”Al via dal 6 giugno su Rai 1 il nuovo progetto condotto dalle 9 alle 12 da Massimiliano Ossini e Maria Soave Debutta lunedì 6 giugno Tg1 Mattina, il nuovo progetto della Mattina di Rai1 che nasce dalla collaborazione tra Tg1 e Daytime. Si comincia alle ore 6.30 con la rassegna stampa a cura di un volto del Tg1 per poi proseguire con un’edizione del Tg. Notizie, attualità e approfondimento proseguiranno dalle ore 7.10 fino alle ore 9 nello spazio condotto da Senio Bonini e Isabella Romano. Il nuovo progetto si avvarrà della competenza e del prestigio della Redazione del Tg1 che attraverso il lavoro dei corrispondenti e degli inviati continuerà la sua naturale missione di servizio pubblico ... Leggi su lopinionista (Di domenica 5 giugno 2022) Foto: Guberti – Rasero / GRM FotoRoma, 02/06/Massimiliano Ossini e Maria Soave conducono “Uno”Al via dal 6 giugno su Rai 1 il nuovo progetto condotto dalle 9 alle 12 da Massimiliano Ossini e Maria Soave Debutta lunedì 6 giugno Tg1, il nuovo progetto delladi Rai1 che nasce dalla collaborazione tra Tg1 e Daytime. Si comincia alle ore 6.30 con la rassegna stampa a cura di un volto del Tg1 per poi proseguire con un’edizione del Tg. Notizie, attualità e approfondimento proseguiranno dalle ore 7.10 fino alle ore 9 nello spazio condotto da Senio Bonini e Isabella Romano. Il nuovo progetto si avvarrà della competenza e del prestigio della Redazione del Tg1 che attraverso il lavoro dei corrispondenti e degli inviati continuerà la sua naturale missione di servizio pubblico ...

