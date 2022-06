Una Vita anticipazioni: salto temporale della soap, la vita di Felipe è stravolta (Di domenica 5 giugno 2022) Nelle prossime puntate di Una vita ci sarà un nuovo salto temporale. Con il balzo in avanti scopriremo che Felipe non è più lui. Felipe Una vita (Rtve.es screenshot)Le anticipazioni di Una vita ci svelano che nelle prossime puntate ci sarà un salto temporale nelle vicende di Acacias. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap spagnola, che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Lo scoppio della bomba è stato davvero devastante. Dopo questo avvenimento cambieranno molte cose e la vita ad Acacias non sarà più la stessa. La bomba ha devastato le case e ... Leggi su direttanews (Di domenica 5 giugno 2022) Nelle prossime puntate di Unaci sarà un nuovo. Con il balzo in avanti scopriremo chenon è più lui.Una(Rtve.es screenshot)Ledi Unaci svelano che nelle prossime puntate ci sarà unnelle vicende di Acacias. Scopriamo insieme che cosa accadrà nellaspagnola, che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Lo scoppiobomba è stato davvero devastante. Dopo questo avvenimento cambieranno molte cose e laad Acacias non sarà più la stessa. La bomba ha devastato le case e ...

Advertising

GassmanGassmann : Ma avendo gli italiani votato per una repubblica parlamentare nel 46,perché siete così ossessionati nel tenerci agg… - ligabue : Vi devo ringraziare non solo per quello che mi avete fatto vedere stasera ma ho bisogno di ringraziarvi anche per q… - matteosalvinimi : Una vergogna, una schifezza. GIUSTIZIA per Alessio e Simone, la vita di due bimbi vale. Mi auguro vivamente che il… - nto1969 : RT @Isabella00089: 'Il momento più bello di ogni mattina è aprire il sipario sul nuovo giorno, e vedere, ancora una volta, di quanti… - SIMONE97875995 : @Mariolina1990 @sweetbitch76 Grande Stima per Te, spero di conoscere una Donna come Te da avere come compagna di Vita -