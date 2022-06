Una Vita anticipazioni dal 6 al 12 giugno: Lolita e Ramon fanno pace (Di domenica 5 giugno 2022) La soap opera spagnola Una Vita torna da lunedì 6 a domenica 12 giugno alle 14,10 su Canale 5 con nuovi emozionanti episodi. Per i protagonisti di Acacias non mancheranno conflitti e nuovi colpi di scena. Scopriamo insieme le trame giorno per giorno. Lunedì 6 giugno Tra Felipe e Ramon la convivenza non funziona: l'x marito di Celia stenta a riprendersi dalla brutta caduta. I due uomini litigano in continuazione. Lolita non ne vuole più sapere del suocero, quindi non intende muovere un dito per aiutarlo. Nel mentre si scopre che David e Valeria sono una finta coppia. Il vero marito di lei è sotto la protezione di Aurelio perché in pericolo. Quest'ultimo ha delle mire nei confronti della donna. E non consegna al marito le lettere che lei gli scrive. Martedì 7 giugno Guillermo conosce ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 5 giugno 2022) La soap opera spagnola Unatorna da lunedì 6 a domenica 12alle 14,10 su Canale 5 con nuovi emozionanti episodi. Per i protagonisti di Acacias non mancheranno conflitti e nuovi colpi di scena. Scopriamo insieme le trame giorno per giorno. Lunedì 6Tra Felipe ela convivenza non funziona: l'x marito di Celia stenta a riprendersi dalla brutta caduta. I due uomini litigano in continuazione.non ne vuole più sapere del suocero, quindi non intende muovere un dito per aiutarlo. Nel mentre si scopre che David e Valeria sono una finta coppia. Il vero marito di lei è sotto la protezione di Aurelio perché in pericolo. Quest'ultimo ha delle mire nei confronti della donna. E non consegna al marito le lettere che lei gli scrive. Martedì 7Guillermo conosce ...

Advertising

GassmanGassmann : Ma avendo gli italiani votato per una repubblica parlamentare nel 46,perché siete così ossessionati nel tenerci agg… - ligabue : Vi devo ringraziare non solo per quello che mi avete fatto vedere stasera ma ho bisogno di ringraziarvi anche per q… - matteosalvinimi : Una vergogna, una schifezza. GIUSTIZIA per Alessio e Simone, la vita di due bimbi vale. Mi auguro vivamente che il… - elisanenci : Mi dispiace doverlo dire ma per me esisterà solo una versione della strofa di Tananai in La Dolce Vita ed è quella… - marily1980 : RT @BullaPupa: Palermo: Portos, quasi in estremo ha lasciato il canile comunale, è in stallo, ma gli serve una casa..Ha 10anni, castrato, n… -