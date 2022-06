Una vita anticipazioni: Aurelio mente ancora a Genoveva, sarà la sua prossima vittima? (Di domenica 5 giugno 2022) Come avrete visto nelle ultime puntate di Una vita, gli ultimi 5 anni sono stati più che complicati per molti degli abitanti di Acacias 38. In particolare Felipe e Ramon sembrano non essersi mai ripresi da quello che è accaduto. Ramon ha perso sua moglie Carmen e suo figlio e continua a essere convinto che l’attentato era proprio stato messo in piedi per colpire Antonito. Felipe ha perso Natalia, i suoi amici, ed è andato in depressione, come era successo anche in passato…Ora cercano di farsi forza a vicenda ma in realtà, stanno solo peggiorando la situazione. Avrebbero infatti bisogno di ben altro.. Vediamo adesso le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 6 giugno 2022. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1408 di Acacias 38. Una vita anticipazioni: la trama di domani ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 giugno 2022) Come avrete visto nelle ultime puntate di Una, gli ultimi 5 anni sono stati più che complicati per molti degli abitanti di Acacias 38. In particolare Felipe e Ramon sembrano non essersi mai ripresi da quello che è accaduto. Ramon ha perso sua moglie Carmen e suo figlio e continua a essere convinto che l’attentato era proprio stato messo in piedi per colpire Antonito. Felipe ha perso Natalia, i suoi amici, ed è andato in depressione, come era successo anche in passato…Ora cercano di farsi forza a vicenda ma in realtà, stanno solo peggiorando la situazione. Avrebbero infatti bisogno di ben altro.. Vediamo adesso ledi Unaper la puntata di domani, 6 giugno 2022. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1408 di Acacias 38. Una: la trama di domani ...

Advertising

GassmanGassmann : Ma avendo gli italiani votato per una repubblica parlamentare nel 46,perché siete così ossessionati nel tenerci agg… - ligabue : Vi devo ringraziare non solo per quello che mi avete fatto vedere stasera ma ho bisogno di ringraziarvi anche per q… - matteosalvinimi : Una vergogna, una schifezza. GIUSTIZIA per Alessio e Simone, la vita di due bimbi vale. Mi auguro vivamente che il… - gjscco : RT @vncnzvlln92: Renzi che accusa Di Maio di aver usato la Farnesina come uno straordinario corso di recupero mi fa sorridere perché lui in… - choconialler : Non ho mai mangiato donut in vita mia, ma i donut polacchi sono un’altra cosa, sono una droga. E costano NIENTE. ???? -