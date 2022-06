Una squadra, perché questa serie vi farà innamorare del tennis (Di domenica 5 giugno 2022) Non è una partita è storia quella raccontata da Domenico Procacci nella serie disponibile su Sky: del tennis ci sono i colpi e gli incontri, ma tutto intorno c'è la vita dei giocatori, il gruppo, le differenze più che le somiglianze, grandi momenti di umanità Leggi su vanityfair (Di domenica 5 giugno 2022) Non è una partita è storia quella raccontata da Domenico Procacci nelladisponibile su Sky: delci sono i colpi e gli incontri, ma tutto intorno c'è la vita dei giocatori, il gruppo, le differenze più che le somiglianze, grandi momenti di umanità

Advertising

gippu1 : Se oggi uno di 30, 50, 70 anni vuole scrivere, girare, immaginare un documentario sportivo non c'è bisogno di guard… - MARCOCARTA85 : #SESSOROMANTICO fuori il #17giugno Un brano per me importante che arriva in un momento particolare della mia vita.… - Azzurri : #NationsLeague ??? #Mancini: 'Peccato aver concesso il gol del pareggio. All'inizio non è stato facile, poi i ragaz… - giomo2 : RT @reteanimalista: @prijedoremergen Meravigliosi, hanno capito che ora questo è il solo modo di salvare loro la vita. Nessuno protesta o t… - andonjio : RT @NackaSkoglund89: 2017 governo cinese 2018 Agreement UEFA 2019 Costi Conte e staff 2020 pandemia (si chiama PANDEMIA ma vale solo per u… -