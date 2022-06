Una monetina manda l’Italia in finale all’Europeo – 5 giugno 1968 – VIDEO (Di domenica 5 giugno 2022) La sfida di semifinale tra Italia e Urss viene decisa dal lancio di una monetina, che sorride agli azzurri e li manda a giocare la finale contro la Jugoslavia Il futuro di una semifinale del Campionato Europeo di calcio deciso dal lancio di una moneta. Può sembrare incredibile, ma invece è tutto vero. Il 5 giugno 1968 si presenta una delle rare eventualità in cui sia necessario ricorrere al sorteggio per assegnare la vittoria. Protagoniste della sfida l’Italia padrone di casa e l’Urss. I sovietici sono un’avversario davvero temibile. Campioni d’Europa nella prima edizione del 1960 e finalisti in quella successiva. Quattro anni dopo sono ancora lì, tra le migliori quattro, a contendere agli azzurri l’accesso alla finale ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) La sfida di semitra Italia e Urss viene decisa dal lancio di una, che sorride agli azzurri e lia giocare lacontro la Jugoslavia Il futuro di una semidel Campionato Europeo di calcio deciso dal lancio di una moneta. Può sembrare incredibile, ma invece è tutto vero. Il 5si presenta una delle rare eventualità in cui sia necessario ricorrere al sorteggio per assegnare la vittoria. Protagoniste della sfidapadrone di casa e l’Urss. I sovietici sono un’avversario davvero temibile. Campioni d’Europa nella prima edizione del 1960 e finalisti in quella successiva. Quattro anni dopo sono ancora lì, tra le migliori quattro, a contendere agli azzurri l’accesso alla...

Advertising

CalcioNews24 : Una monetina manda l'#Italia in finale all'Europeo nel 1968 ???? - ineruttabile : @gianninastar14 Chissà se ci infili una monetina cosa succede. - KoolJune : Dipende dal problema ???? indeciso tra C e D… lancio una monetina…Siri ha detto D - _Darth_Mark_ : @siforseno Pomeriggio... ?? E pensare che una volta si metteva la monetina nel jukebox.. adesso si chiede e basta ?? - Cami71Michele : @Ro_Berta_42 Da zio. Mettevo varie monetine da 10cent in vari posti: sotto cuscino, sotto vaso, sotto una rivista,.… -