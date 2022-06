Una Madonna a seno nudo al Pride di Cremona: scoppia la polemica (Di domenica 5 giugno 2022) Provocazione o atto blasfemo? Si infiammano le polemiche per il Pride di Cremona dove una statua vestita da Madonna di grandi dimensioni è stata portata in corteo con i seni scoperti. L’evento si è svolto ieri nel centro della cittadina lombarda e ha suscitato non poca indignazione diventando virale sui social. Il corteo Durante il corteo dedicato all’orgoglio e alla rivendicazione dei diritti LGBT, è stata esibita una bambola a grandezza naturale, travestita da Madonna, con i seni scoperti. Le immagini della statua sono rapidamente diventate virali in rete suscitando polemiche e indignazione. Al centro del ciclone di polemiche è finito anche il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, per il patrocinio concesso all’evento. Un coro di indignazione unanime si è alzato dagli esponenti dei partiti di ... Leggi su blog.libero (Di domenica 5 giugno 2022) Provocazione o atto blasfemo? Si infiammano le polemiche per ildidove una statua vestita dadi grandi dimensioni è stata portata in corteo con i seni scoperti. L’evento si è svolto ieri nel centro della cittadina lombarda e ha suscitato non poca indignazione diventando virale sui social. Il corteo Durante il corteo dedicato all’orgoglio e alla rivendicazione dei diritti LGBT, è stata esibita una bambola a grandezza naturale, travestita da, con i seni scoperti. Le immagini della statua sono rapidamente diventate virali in rete suscitando polemiche e indignazione. Al centro del ciclone di polemiche è finito anche il sindaco di, Gianluca Galimberti, per il patrocinio concesso all’evento. Un coro di indignazione unanime si è alzato dagli esponenti dei partiti di ...

