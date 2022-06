Una guerra vicina al punto di non ritorno (Di domenica 5 giugno 2022) Troppe accuse continue e insulti reciproci. Non è possibile che si possano sanare con la mediazione diplomatica La guerra è molto vicina a un punto di non ritorno. La tensione aumenta sempre più. Forse con l’intenzione di usare armi non convenzionali la Russia accusa gli USA di avere prodotto in laboratorio il vaiolo delle scimmie. Ritenevamo improbabile che si arrivasse al peggio perché sarebbe la fine del mondo, che invece, si avvicina. Infatti, c’è chi sta tirando troppo la corda per non deludere i propri tifosi che, però, non saranno immuni dal disastro. Ci sono intanto piccoli uomini, che si credono leader, che cercano di speculare sulla guerra nell’illusione di ottenere qualche voto. Anziché limitare la vendita di armi, Trump vuole militarizzare le scuole. Alle elementari gli ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 giugno 2022) Troppe accuse continue e insulti reciproci. Non è possibile che si possano sanare con la mediazione diplomatica Laè moltoa undi non. La tensione aumenta sempre più. Forse con l’intenzione di usare armi non convenzionali la Russia accusa gli USA di avere prodotto in laboratorio il vaiolo delle scimmie. Ritenevamo improbabile che si arrivasse al peggio perché sarebbe la fine del mondo, che invece, si av. Infatti, c’è chi sta tirando troppo la corda per non deludere i propri tifosi che, però, non saranno immuni dal disastro. Ci sono intanto piccoli uomini, che si credono leader, che cercano di speculare sullanell’illusione di ottenere qualche voto. Anziché limitare la vendita di armi, Trump vuole militarizzare le scuole. Alle elementari gli ...

