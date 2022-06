Una Ferrari F8 Tributo sulla portaerei Garibaldi. Passione Rossa e solidarietà – FOTO (Di domenica 5 giugno 2022) Una giornata di Passione (Rossa, come il nome del Ferrari Club che ha dato vita a questa iniziativa) e solidarietà. E’ quella che si è svolta a bordo dell’Ammiraglia della Marina Militare Italiana, la portaeromobili Giuseppe Garibaldi di stanza al porto di Taranto. Sul ponte di lancio della Garibaldi il presidente del club di Ferraristi nonché pilota, Fabio Barone, ha portato la F8 Tributo con cui di recente ha battuto il record di Google sulla distanza Roma-Capo Nord. E’ stata anche l’occasione per unire due eccellenze italiane, e farle ammirare insieme agli amici meno fortunati della Onlus “Cuore Amico”, che hanno avuto anche l’occasione di fare un giro sui bolidi di Maranello messi a disposizione dal club. “Ringrazio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Una giornata di, come il nome delClub che ha dato vita a questa iniziativa) e. E’ quella che si è svolta a bordo dell’Ammiraglia della Marina Militare Italiana, la portaeromobili Giuseppedi stanza al porto di Taranto. Sul ponte di lancio dellail presidente del club disti nonché pilota, Fabio Barone, ha portato la F8con cui di recente ha battuto il record di Googledistanza Roma-Capo Nord. E’ stata anche l’occasione per unire due eccellenze italiane, e farle ammirare insieme agli amici meno fortunati della Onlus “Cuore Amico”, che hanno avuto anche l’occasione di fare un giro sui bolidi di Maranello messi a disposizione dal club. “Ringrazio di ...

