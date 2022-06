Ultime Notizie – Morto Roberto Wirth, proprietario dell’Hotel Hassler. Aveva 72 anni (Di domenica 5 giugno 2022) E’ Morto Roberto E. Wirth, proprietario dello storico Hotel Hassler a Piazza Trinità dei Monti, a Roma. Aveva 72 anni. Appartenente alla quinta generazione di una famiglia di albergatori svizzeri, Roberto Wirth, sordo profondo dalla nascita, ha sempre avuto un sogno fin da quando era bambino: gestire in assoluta autonomia un hotel e diventare un grande albergatore. Con la sua tenacia, tenendo sempre a mente il suo obiettivo, è riuscito a far diventare il suo Hassler un’icona dell’Hotellerie a livello mondiale. L’Hassler è sempre stato la sua passione e la sua casa. Con il suo motto ‘Never give up’ (non mollare mai), poi, è riuscito nel corso degli anni ad espandere e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 5 giugno 2022) E’E.dello storico Hotela Piazza Trinità dei Monti, a Roma.72. Appartenente alla quinta generazione di una famiglia di albergatori svizzeri,, sordo profondo dalla nascita, ha sempre avuto un sogno fin da quando era bambino: gestire in assoluta autonomia un hotel e diventare un grande albergatore. Con la sua tenacia, tenendo sempre a mente il suo obiettivo, è riuscito a far diventare il suoun’iconalerie a livello mondiale. L’è sempre stato la sua passione e la sua casa. Con il suo motto ‘Never give up’ (non mollare mai), poi, è riuscito nel corso degliad espandere e ...

