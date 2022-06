Ultime Notizie – Mondiali 2022, Galles qualificato: Ucraina battuta 1-0, eliminata (Di domenica 5 giugno 2022) Il Galles batte l’Ucraina per 1-0 e si qualifica per i Mondiali di Qatar 2022. A Cardiff, nel playoff, i padroni di casa si impongono grazie all’autogol di Yarmolenko (34?) che condanna la selezione del ct Oleksandr Petrakov all’eliminazione. Il Galles, 13esima selezione europea qualificata alla Coppa del Mondo, nella fase a gironi nel Gruppo B con le nazionali di Iran, Inghilterra e Stati Uniti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 5 giugno 2022) Ilbatte l’per 1-0 e si qualifica per idi Qatar. A Cardiff, nel playoff, i padroni di casa si impongono grazie all’autogol di Yarmolenko (34?) che condanna la selezione del ct Oleksandr Petrakov all’eliminazione. Il, 13esima selezione europea qualificata alla Coppa del Mondo, nella fase a gironi nel Gruppo B con le nazionali di Iran, Inghilterra e Stati Uniti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

