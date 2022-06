Ultime Notizie – Guerra Ucraina | Kiev | “Morti 31 150 soldati Russia”

(Di domenica 5 giugno 2022) Sarebbe 31.150 irussidal giorno dell’attacco dellaall’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 31.150 uomini, 1381 carri armati, 3392 mezzi corazzati, 686 sistemi d’artiglieria, 207 lanciarazzi multipli, 95 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 210 aerei, 175 elicotteri, 2360 autoveicoli, 13 unità navali e 548 droni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

