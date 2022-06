Ultime Notizie – Corea Nord lancia 8 missili balistici nel Mar del Giappone (Di domenica 5 giugno 2022) Le forze armate della Corea del Nord NordCoreane hanno lanciato almeno otto missili balistici a corto raggio nel Mar del Giappone, secondo fonti sudCoreane. L’esercito sudCoreano ha confermato i lanci. Si tratta del 18esimo test effettuato dal Paese dall’inizio del 2022, secondo le informazioni dell’agenzia di stampa sudCoreana Yonhap. È la prima volta che la Corea del Nord lancia otto missili di fila e i funzionari sudCoreani sospettano che potrebbe essere una reazione a un’esercitazione congiunta della Corea del Sud e degli Stati Uniti. Esercitazione che ha coinvolto la portaerei a propulsione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 5 giugno 2022) Le forze armate delladelne hannoto almeno ottoa corto raggio nel Mar del, secondo fonti sudne. L’esercito sudno ha confermato i lanci. Si tratta del 18esimo test effettuato dal Paese dall’inizio del 2022, secondo le informazioni dell’agenzia di stampa sudna Yonhap. È la prima volta che ladelottodi fila e i funzionari sudni sospettano che potrebbe essere una reazione a un’esercitazione congiunta delladel Sud e degli Stati Uniti. Esercitazione che ha coinvolto la portaerei a propulsione ...

