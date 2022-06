Ultime Notizie – Chi è Wilfried Gnonto, il baby che accende Italia-Germania (Di domenica 5 giugno 2022) Wilfried Gnonto, 18 anni, debutta in Nazionale e accende Italia-Germania. Il baby attaccante, nato a Verbania il 5 novembre 2003, gioca in Svizzera con lo Zurigo. A Bologna viene gettato nella mischia dal ct Roberto Mancini e lascia subito il segno. Accelerazione sulla fascia destra e cross al centro per il gol di Lorenzo Pellegrini: esordio azzurro e subito assist per il teenager di origine ivoriana, niente male. “Sapevo che Kehrer era già ammonito, quando ho ricevuto la palla non ho pensato ad altro. Ero deciso a scartarlo e quel pallone lì è la cosa più difficile per un portiere e un difensore. Se sei un attaccante devi fare la differenza e oggi ci sono riuscito”, dice alla Rai. Gnonto è un talento Italiano che sta sfondando all’estero. Dal ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 5 giugno 2022), 18 anni, debutta in Nazionale e. Ilattaccante, nato a Verbania il 5 novembre 2003, gioca in Svizzera con lo Zurigo. A Bologna viene gettato nella mischia dal ct Roberto Mancini e lascia subito il segno. Accelerazione sulla fascia destra e cross al centro per il gol di Lorenzo Pellegrini: esordio azzurro e subito assist per il teenager di origine ivoriana, niente male. “Sapevo che Kehrer era già ammonito, quando ho ricevuto la palla non ho pensato ad altro. Ero deciso a scartarlo e quel pallone lì è la cosa più difficile per un portiere e un difensore. Se sei un attaccante devi fare la differenza e oggi ci sono riuscito”, dice alla Rai.è un talentono che sta sfondando all’estero. Dal ...

