UFFICIALE – Valencia, Gattuso sarà il nuovo allenatore (Di domenica 5 giugno 2022) C’è voluto circa un anno sabbatico prima di rivederlo su una panchina. Alla fine però, grazie alla chiamata del Valencia avremo di nuovo Gattuso pronto ad allenare una squadra. Dopo più di un anno dall’ultima volta alla guida di una squadra. L’ultima gara da allenatore di Gennaro risale, infatti, al 23 maggio scorso. Dopo l’ultima di campionato, De Laurentiis ha deciso di esonerare il proprio mister. L’ex-Napoli ha già firmato un biennale da circa 3 milioni, cominciando a guardare come poter intervenire sul mercato. Il tutto insieme a Peter Lim, proprietario del team, che si è esposto in prima persona per l’ingaggio dell’italiano. Gattuso sarà il nuovo allenatore del Valencia. Torna su una panchina dopo circa un anno dall’esonero da ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 5 giugno 2022) C’è voluto circa un anno sabbatico prima di rivederlo su una panchina. Alla fine però, grazie alla chiamata delavremo dipronto ad allenare una squadra. Dopo più di un anno dall’ultima volta alla guida di una squadra. L’ultima gara dadi Gennaro risale, infatti, al 23 maggio scorso. Dopo l’ultima di campionato, De Laurentiis ha deciso di esonerare il proprio mister. L’ex-Napoli ha già firmato un biennale da circa 3 milioni, cominciando a guardare come poter intervenire sul mercato. Il tutto insieme a Peter Lim, proprietario del team, che si è esposto in prima persona per l’ingaggio dell’italiano.ildel. Torna su una panchina dopo circa un anno dall’esonero da ...

