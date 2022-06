Ucraina | sfuma il sogno mondiale | il Galles vince e andrà in Qatar

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Qatar 2022, sfuma il sogno dell'Ucraina, ai Mondiali si qualifica il Galles . La finale playoff a Cardiff v… - RaiNews : L'#Ucraina battuta dal #Galles nella #finaleplayoff per i #Mondiali in #Qatar - MarinaSangirar1 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Qatar 2022, sfuma il sogno dell'Ucraina, ai Mondiali si qualifica il Galles . La finale playoff a Cardiff vinta 1… - Bolpet : RT @lo_scriba: ????Dopo il tamburellare spasmodico, l'attenzione all'#Ucraina sfuma – la guerra entra nelle fasi critiche. Il trionfo dell'em… - RenzoCianchetti : RT @Teresat73540673: Mondiali: sfuma il sogno dell'Ucraina, in Qatar va il Galles - Calcio - ANSA QUESTO SÌ CHE É UN EVENTO ANOMALO,INUSUAL… -

Al Mondiale il Galles, è già inserito in un girone che, curiosamente, oltre all'Iran, comprende due dei Paesi più impegnati nel sostegno all': gli Stati Uniti e l'InghilterraL'ha giocato alla pari, a lunghi tratti anche meglio rispetto ai gallesi e c'è anche un intervento in area di rigore ancora su Yarmolenko che, nonostante il check Var, non cancella qualche ...Il Galles batte 1-0 l'Ucraina a Cardiff nella finale dei playoff, assicurandosi il 13esimo e ultimo posto per le nazionali europee ai Mondiali in Qatar e facendo sfumare il ...La finale playoff per l'ultimo posto europeo ai Mondiali in Qatar è stata vinta 1-0, dal Galles, che finora era riuscito nell'impresa solo nel lontano 1958 ...