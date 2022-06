Ucraina: Salvini, 'più mi attaccano e più vado avanti per la pace' (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Più mi attaccano e più vado avanti perchè la pace serve all'Ucraina e all'Italia". Così Matteo Salvini ad un'iniziativa elettorale a Buccinasco. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Più mie piùperchè laserve all'e all'Italia". Così Matteoad un'iniziativa elettorale a Buccinasco.

Advertising

GiovaQuez : Salvini: 'Una volta la sinistra andava in giro con la bandiera della pace, alla `peace and love´, ora per loro se n… - LegaSalvini : UCRAINA, #SALVINI: 'SE ASPETTIAMO LA PACE DI LETTA E DI MAIO SALTANO POSTI LAVORO' - AlexBazzaro : #DiMaio che nei primi giorni dell’invasione russa dell’Ucraina dava dell’animale al leader del Paese con cui doveva… - Domenic38095771 : RT @CarloLovotti: Ucraina, Salvini: 'Se aspettiamo la pace di Letta e Di Maio saltano posti lavoro' - Italia - - Massimo64338108 : @Mingucc @francescopenne2 @beppe_grillo Fino a quando dovremmo sopportare questo impostore? La pace la ottieni con… -