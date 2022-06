Ucraina, presidente Parlamento Ungheria: “Zelensky ha disturbi mentali” (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente del Parlamento in Ungheria, Laszlo Kover, ha accusato il presidente ucraino, Volodymir Zelensky, di avere disturbi mentali, per la sua richiesta di armi ai leader internazionali. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, ha risposto accusando i politici ungheresi di continuare a gettare fango sull’Ucraina. “L’Ungheria si è collocata storicamente dalla parte del male”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Ildelin, Laszlo Kover, ha accusato ilucraino, Volodymir, di avere, per la sua richiesta di armi ai leader internazionali. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, ha risposto accusando i politici ungheresi di continuare a gettare fango sull’. “L’si è collocata storicamente dalla parte del male”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

