Ucraina: Petrocelli, 'io filoputiniano? Neo maccartismo dilagante' (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Io putiniano? Ormai nel nostro Paese c'è un neo maccartismo dilagante, che continua a crescere e non credo si fermerà". Il senatore Vito Petrocelli, interpellato dall'Adnkronos, si dice "non sorpreso" di essere citato dal Corriere oggi in un pezzo sui 'putiniani d'Italia'. "Non è una novità. Dal giorno in cui ho votato contro la risoluzione del governo sull'invio delle armi in Ucraina è sempre stato così. Non mi sorprende. E' un clima che non mi piace, un neo maccartismo appunto, e non credo finirà". Ma è vero che attivisti filo Putin hanno scatenato una campagna di mail bombing verso indirizzi di posta elettronica del Senato in sua difesa, dopo che Giuseppe Conte le chiese di lasciare la presidenza degli Esteri? "Non è corretto come è stato riportato. E' un cosa di cui ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Io putiniano? Ormai nel nostro Paese c'è un neo, che continua a crescere e non credo si fermerà". Il senatore Vito, interpellato dall'Adnkronos, si dice "non sorpreso" di essere citato dal Corriere oggi in un pezzo sui 'putiniani d'Italia'. "Non è una novità. Dal giorno in cui ho votato contro la risoluzione del governo sull'invio delle armi inè sempre stato così. Non mi sorprende. E' un clima che non mi piace, un neoappunto, e non credo finirà". Ma è vero che attivisti filo Putin hanno scatenato una campagna di mail bombing verso indirizzi di posta elettronica del Senato in sua difesa, dopo che Giuseppe Conte le chiese di lasciare la presidenza degli Esteri? "Non è corretto come è stato riportato. E' un cosa di cui ...

