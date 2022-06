Ucraina, nuovo appello del Papa: "Non si porti umanità a rovina" (Di domenica 5 giugno 2022) Città del Vaticano, 5 giu. (Adnkronos) - "Ora a 100 giorni dall'aggressione armata all'Ucraina sull'umanità è calato nuovamente l'incubo della guerra e la negazione del sogno di Dio: popoli che si scontrano, popoli che si uccidono, gente che viene allontanata dalle proprie case". Così Papa Francesco al termine del Regina Caeli da Piazza San Pietro. "Non portate l'umanità alla rovina", ha ripetuto il Papa. "E mentre la furia della distruzione imperversa e le contrapposizioni divampano alimentando una escalation sempre più pericolosa per tutti, rinnovo l'appello ai responsabili delle nazioni: 'non portate l'umanità alla rovina, per favore", ha aggiunto. "Si mettano in atto veri negoziati, concrete trattative per un cessate il fuoco e per ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) Città del Vaticano, 5 giu. (Adnkronos) - "Ora a 100 giorni dall'aggressione armata all'sull'è calato nuovamente l'incubo della guerra e la negazione del sogno di Dio: popoli che si scontrano, popoli che si uccidono, gente che viene allontanata dalle proprie case". CosìFrancesco al termine del Regina Caeli da Piazza San Pietro. "Non portate l'alla", ha ripetuto il. "E mentre la furia della distruzione imperversa e le contrapposizioni divampano alimentando una escalation sempre più pericolosa per tutti, rinnovo l'ai responsabili delle nazioni: 'non portate l'alla, per favore", ha aggiunto. "Si mettano in atto veri negoziati, concrete trattative per un cessate il fuoco e per ...

Advertising

welikeduel : Il bambino dello scantinato, la storia di Ivan, la voce di Tania e altre testimonianze dall'Ucraina in guerra nel n… - Linkiesta : Noi ucraini vogliamo vivere e non ci arrenderemo nemmeno di fronte alla vostra incredulità Ci dispiace rovinarvi l… - oggisettimanale : Sul nuovo #OggiSettimanale: @garlando_luigi racconta @Ibra_official; il presidente della @UCSCEI, Card. Matteo… - StraNotizie : Ucraina, nuovo appello del Papa: 'Non si porti umanità a rovina' - italiaserait : Ucraina, nuovo appello del Papa: “Non si porti umanità a rovina” -