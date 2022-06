Ucraina: Napoli (Azione), 'attacco a media italiani guerra ibrida contro democrazia' (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "La disinformAzione russa sulla guerra in Ucraina assume forme di un'aggressività esasperata e pericolosa. Gli attacchi di queste ore contro i media italiani sono una vera e propria guerra ibrida contro la nostra democrazia, una guerra sporca che punta a inquinare l'informAzione con notizie false allo scopo di manipolare l'opinione pubblica e metterla contro le scelte del governo italiano e dei governi europei". Così Osvaldo Napoli di Azione, componente commissione Esteri. "Travalicando certi confini, Putin mette però in difficoltà gli stessi suoi sostenitori e i sostenitori della diplomazia facendoli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "La disinformrussa sullainassume forme di un'aggressività esasperata e pericolosa. Gli attacchi di queste oresono una vera e propriala nostra, unasporca che punta a inquinare l'informcon notizie false allo scopo di manipolare l'opinione pubblica e metterlale scelte del governo italiano e dei governi europei". Così Osvaldodi, componente commissione Esteri. "Travalicando certi confini, Putin mette però in difficoltà gli stessi suoi sostenitori e i sostenitori della diplomazia facendoli ...

Advertising

SoniaLaVera : RT @ultimenotizie: 'Il vero tema in questo momento è quello di ravvivare il negoziato'. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi #DiMaio… - TV7Benevento : Ucraina: Napoli (Azione), 'attacco a media italiani guerra ibrida contro democrazia' - - ultimenotizie : 'Il vero tema in questo momento è quello di ravvivare il negoziato'. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi… - ultimenews24 : (Adnkronos) - La pace si fa in due, ma mentre l'Ucraina apre la Russia bombarda. Ad affermarlo il ministro degli Es… - Luxgraph : Guerra in Ucraina: Kiev sotto attacco, molteplici esplosioni -