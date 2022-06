Ucraina | Madrid pronta alla svolta I media spagnoli | «Invierà missili e carri armati a Kiev»

(Di domenica 5 giugno 2022) Non più solo munizioni. La Spagna alza il tiro e prepara armi più potenti da inviare in. «Il Paese forniràantiaerei Shorad Aspide eLeopard A4», fa sapere il quotidiano spagnolo El Pais, «oltre all’indispensabile addestramento dell’esercito di». Finorasi era limitata a inviare munizioni, dispositivi di protezione individuale e armi leggere come lanciagranate e mitragliatrici. «La spedizione del nuovo materiale, prodotto dcompagniastica europea MBDA», spiega El Pais, «è in attesa del completamento delle trattative attraverso una cellula di Stoccarda che ha il compito di coordinare gli aiuti militari all’al fine di evitare la mancanza di equipaggiamento». Riguardo ai ...

Si tratta di un salto di qualità da parte di, che finora si era limitata a inviare all'munizioni, dispositivi di protezione individuale e armi leggere come lanciagranate e ...