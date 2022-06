Ucraina, la lunga guerra moltiplica i danni collaterali (Di domenica 5 giugno 2022) Mai come in Ucraina i bilanci dei primi tre mesi di invasione russa vengono delineati con tanta precisione dalla matematica. Assieme al computo del massacro di soldati di entrambi gli eserciti e dei civili ucraini, che finora si aggira complessivamente sulle 70 mila vittime, e ai danni incalcolabili di città e infrastrutture, molte delle quali rase al suolo, la scienza dei numeri fornisce anche le proiezioni sugli sviluppi di un conflitto che, mutando la cifra iniziale o il numero degli zeri può prolungarsi da 300 ad oltre mille giorni. Gli spietati algoritmi della guerra prefigurano quella che nel rugby viene definita una mischia chiusa, una serie di scontri di posizione con continui tentativi di aggiramento con reparti corazzati e bombardamenti d’artiglieria e di missili. Piccole e grandi battaglie che hanno come ... Leggi su formiche (Di domenica 5 giugno 2022) Mai come ini bilanci dei primi tre mesi di invasione russa vengono delineati con tanta precisione dalla matematica. Assieme al computo del massacro di soldati di entrambi gli eserciti e dei civili ucraini, che finora si aggira complessivamente sulle 70 mila vittime, e aiincalcolabili di città e infrastrutture, molte delle quali rase al suolo, la scienza dei numeri fornisce anche le proiezioni sugli sviluppi di un conflitto che, mutando la cifra iniziale o il numero degli zeri può prorsi da 300 ad oltre mille giorni. Gli spietati algoritmi dellaprefigurano quella che nel rugby viene definita una mischia chiusa, una serie di scontri di posizione con continui tentativi di aggiramento con reparti corazzati e bombardamenti d’artiglieria e di missili. Piccole e grandi battaglie che hanno come ...

Advertising

welikeduel : In collegamento da Beirut ci sarà Francesca Mannocchi, per raccontare l'onda lunga della guerra in Ucraina e la cri… - cosimoquaranta : @SkyTG24 Peccato che le azioni non corrispondono alle puttanate dette. Eh… perché se uno non vuole una guerra bla b… - santilicata : @TgLa7 Non dirlo perché gli USA già lo fanno di non inviare missili a lunga gittata e non hanno accettato la no fly… - jobbe5036 : RT @RaiNews: Nel video l'arrivo dei missili su Kiev. Putin ha detto che l'Ucraina avrà rmi più potenti, Mosca colpirà bersagli più lontani.… - RaiNews : Nel video l'arrivo dei missili su Kiev. Putin ha detto che l'Ucraina avrà rmi più potenti, Mosca colpirà bersagli p… -