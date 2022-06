Ucraina, esplosioni a Kiev. Da oggi esercitazioni Nato nel Mar Baltico (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) - Diverse esplosioni sono state avvertite nella capitale dell'Ucraina Kiev all'alba di oggi. A riferirlo è il sindaco della città, Vitali Klitschko, su Telegram nel 102esimo giorno di guerra. "Diverse esplosioni si sono udite nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. I roghi provocati si stanno ora estinguendo", ha detto il sindaco. oggi intanto prendono il via nel Baltico esercitazioni militari della Nato con la partecipazione di 14 Paesi alleati, oltre che di Svezia e Finlandia, 7mila militari, 75 aerei, 45 navi. Le manovre di Baltops 2022 dureranno fino al 17 del mese. Zelensky Intanto il presidente ucraino Volodomir Zelensky, come riporta su Twitter il Kiev Indipendent, fa sapere che dall'inizio della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) - Diversesono state avvertite nella capitale dell'all'alba di. A riferirlo è il sindaco della città, Vitali Klitschko, su Telegram nel 102esimo giorno di guerra. "Diversesi sono udite nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. I roghi provocati si stanno ora estinguendo", ha detto il sindaco.intanto prendono il via nelmilitari dellacon la partecipazione di 14 Paesi alleati, oltre che di Svezia e Finlandia, 7mila militari, 75 aerei, 45 navi. Le manovre di Baltops 2022 dureranno fino al 17 del mese. Zelensky Intanto il presidente ucraino Volodomir Zelensky, come riporta su Twitter ilIndipendent, fa sapere che dall'inizio della ...

