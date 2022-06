Ucraina: Di Maio, ravvivare negoziato, ma strada in salita (Di domenica 5 giugno 2022) "Il vero tema in questo momento è quello di ravvivare il negoziato". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio parlando della crisi Ucraina, durante la sua visita a Napoli. "C'è stato questo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) "Il vero tema in questo momento è quello diil". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Diparlando della crisi, durante la sua visita a Napoli. "C'è stato questo ...

Advertising

NicolaPorro : La pietra tombale degli Usa sul piano di pace di #DiMaio per l'#Ucraina?? - Adnkronos : #Ucraina, #DiMaio: 'Nessuna campagna anti-#Russia dall’Italia. Basta mistificazioni'. #ultimora - LegaSalvini : UCRAINA, #SALVINI: 'SE ASPETTIAMO LA PACE DI LETTA E DI MAIO SALTANO POSTI LAVORO' - fisco24_info : Di Maio: 'Pace si fa in due, Ucraina apre ma Russia bombarda': (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri: 'In questo m… - lifestyleblogit : Di Maio: 'Pace si fa in due, Ucraina apre ma Russia bombarda' - -