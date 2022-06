**Ucraina: Conte, 'basta armi, Draghi sia protagonista in Ue per imporre pace'** (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo dimostrato durante i primi mesi della pandemia che l'Italia ha carte in regola per guidare e indirizzare l'Europa. Grazie a quel lavoro abbiamo il Recovery, invece del Mes e della troika". Così Giuseppe Conte ad un'iniziativa elettorale a Capua. "Ora possiamo essere protagonisti sulla guerra: basta riarmo ed escalation militare. Vogliamo che Draghi sia protagonista in Europa: non per proporre la pace, ma per imporla". Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo dimostrato durante i primi mesi della pandemia che l'Italia ha carte in regola per guidare e indirizzare l'Europa. Grazie a quel lavoro abbiamo il Recovery, invece del Mes e della troika". Così Giuseppead un'iniziativa elettorale a Capua. "Ora possiamo essere protagonisti sulla guerra:riarmo ed escalation militare. Vogliamo chesiain Europa: non per proporre la, ma per imporla".

