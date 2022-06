Ucraina | amministrazione militare Luhansk | ' respingiamo russi da Severodonetsk'

(Di domenica 5 giugno 2022) Roma 5 giu. (Adnkronos) - I difensori ucraini continuano a cacciare idae a distruggere il loro equipaggiamento. Lo ha riferito l'regionaledi, precisando che, "come risultato di un accurato lavoro, le fortificazioni, due BMP-1 e le auto nemiche sono state distrutte". L'regionale ha rilasciato un video della distruzione dell'equipaggiamentorusso nella parte orientale di

...aver inviato 'enormi quantitĂ ' di armi all'Il 27 febbraio Atene ha fornito all'40 ... Ore 16.00di Donetsk: i russi hanno distrutto 43 edifici religiosi Durante i tre mesi ......nel resto del Paese in quella che definisce una campagna diretta alle infrastrutture militari dell'e bloccare gli arrivi di armi occidentali nel Paese. Domenica la leader dell'... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 93 Roma 5 giu. (Adnkronos) - I difensori ucraini continuano a cacciare i russi da Severodonetsk e a distruggere il loro equipaggiamento. Lo ha riferito ...Le forze russe stanno cercando di isolare Severodonetsk bombardando un ponte, afferma il governatore regionale ucraino.