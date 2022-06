Tutti vogliono Gratteri, che si sente Falcone e somiglia a Di Pietro (Di domenica 5 giugno 2022) E' la più completa incarnazione di una sovrapposizione compiuta nella storia italiana tra due fenomeni cronologicamente appaiati: l’antimafia siciliana che scoprì i legami delle cosche con pezzi della politica, e la spinta di massa che sostenne la lotta alla corruzione del pool di Tangentopoli. Non ama i referendum sulla giustizia, ma dice: "Parlerò poi" Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 giugno 2022) E' la più completa incarnazione di una sovrapposizione compiuta nella storia italiana tra due fenomeni cronologicamente appaiati: l’antimafia siciliana che scoprì i legami delle cosche con pezzi della politica, e la spinta di massa che sostenne la lotta alla corruzione del pool di Tangentopoli. Non ama i referendum sulla giustizia, ma dice: "Parlerò poi"

Advertising

Giorgiolaporta : Perché il #Pd che governa #Roma offre 10 mila euro proprio ai #rom e non a tutti gli altri? Perché sono cittadini m… - NicolaPorro : Tutti i Paesi stanno perdendo con la guerra. Ma qualcuno meno degli altri... ?? - Hernandesimo : @GiovaB95 @NandoPiscopo1 @dello__98 @milan_corner @LucaNunziata2 @tcarapezza @mefisto94_ Per me vogliono prenderlo… - agatha_nat : RT @arialuce1: Venezia Cari amici dalla Direzione del Giustinian mi dicono che vogliono chiudere il Monoblocco del Lido ed il Giustinian… - Imhoneyguys : RT @serioouusly: Ho notato una cosa. Nelle scorse settimane, sarà la stanchezza, il nervosismo, il non dormire da mesi, avevamo iniziato a… -