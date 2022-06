Trovato morto in casa Roberto Brunetti detto “Er Patata”: aveva 55 anni (Di domenica 5 giugno 2022) Conosciuto da tutti come “Er Patata”, l’attore Roberto Brunetti, 55 appena compiuti, è stato Trovato morto nella sua abitazione romana a Piazza Bologna. Grande protagonista di molti cinepanettoni, di recente era stato nel salotto di Barbara d’Urso a raccontare le difficoltà economiche in cui si trovava dopo aver smesso di lavorare. A dare l’allarme sono stati alcuni amici e la compagna, preoccupati di non sentirlo da giorni. Ancora sconosciuti i motivi del decesso, ma pare che gli inquirenti abbiano Trovato in casa tracce di hashish e cocaina. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, quanto pesa Tina Cipollari? Uomini e Donne, quanto pesa Tina Cipollari? Il ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 5 giugno 2022) Conosciuto da tutti come “Er”, l’attore, 55 appena compiuti, è statonella sua abitazione romana a Piazza Bologna. Grande protagonista di molti cinepanettoni, di recente era stato nel salotto di Barbara d’Urso a raccontare le difficoltà economiche in cui si trovava dopo aver smesso di lavorare. A dare l’allarme sono stati alcuni amici e la compagna, preoccupati di non sentirlo da giorni. Ancora sconosciuti i motivi del decesso, ma pare che gli inquirenti abbianointracce di hashish e cocaina. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, quanto pesa Tina Cipollari? Uomini e Donne, quanto pesa Tina Cipollari? Il ...

Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo del cinema, trovato morto in casa l'attore Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata. Aveva 55 an… - fanpage : È morto #RobertoBrunetti, noto come #erpatata. L'attore è stato trovato senza vita in casa sua, aveva 55 anni - fanpage : La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte di Roberto Brunetti, ‘Er Patata’, l’attore trovato morto in ca… - luizenorc : RT @actarus1070: Stroncato da un malore in casa, 36enne trovato morto dallo zio - Bizzaalex : RT @perchetendenza: 'Er Patata': Perché l'attore Roberto Brunetti è stato trovato morto all'età di 55 anni -