(Di domenica 5 giugno 2022) La novità per chi viaggia in treno: . Tutte le informazioni utili da conoscere Cresce il serviziodiin, con nuovetra Lione e Parigi. Una buona notizia per chi vuole raggiungere e spostarsi all’interno dellacon il treno italiano. A seguito dell’introduzione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

railworldwide : Trenitalia aumenta l’offerta di corse in Francia - FerrovieInfo : Continua l’espansione dei servizi sul territorio francese. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Trenitalia… - sheiswonderland : Trenitalia aumenta le offerte ed i treni per i turisti, ai pendolari che invece gli danno soldi 365 giorni l’anno a… -

lo spazio dedicato alle discipline olistiche, del doppio rispetto alle scorse edizioni. ...fermate (gli orari possono subire variazioni si consiglia di verificare anche sul sito www.LaSummer Experience in Abruzzo non è solo mare: ai servizi intermodali già attivi su L'Aquila (in collaborazione con AMA) e Teramo (in collaborazione con Baltour), dallo scorso aprile si ...Tutte le ultime novità da conoscere per chi viaggia per l'Europa in treno: Trenitalia aumenta le corse dei Frecciarossa in Francia ...Da metà maggio, Trenitalia è in servizio sulle linee ferroviarie greche con i suoi ETR 470 e servizi integrativi con altri mezzi di trasporto "green": biciclette, taxi, autobus e auto elettriche. Un m ...