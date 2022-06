Tifoserie più violente | ecco la classifica | due italiane presenti nella Top 10 | è polemica tra i tifosi

(Di domenica 5 giugno 2022) Ladellepiùche FanPage pubblicò nel 2018, continua a far discutere in Italia. Stando a quanto riportato dal portale,top 10 sonodue...

Advertising

SimoneFalc01 : RT @GabboFaCose: Le 3 #tifoserie più stupide d'italia 2021/2022. 1° #Lazio ?? 2° #Milan ?? 3° #Napoli ?? La lazio supera incredibilmente il… - FGiallorossa : RT @GabboFaCose: Le 3 #tifoserie più stupide d'italia 2021/2022. 1° #Lazio ?? 2° #Milan ?? 3° #Napoli ?? La lazio supera incredibilmente il… - lollo2315 : @_klevvin le tifoserie più numerose sono anche quelle più stupide(anche i romanisti) - illuminista3 : RT @GabboFaCose: Le 3 #tifoserie più stupide d'italia 2021/2022. 1° #Lazio ?? 2° #Milan ?? 3° #Napoli ?? La lazio supera incredibilmente il… - MarcoLe86931402 : @ChristianConte_ @robertobovio @Gazzetta_it Ma quando si parla di Dybala, Bremer e il ritorno di Lukaku? Io vedo s… -

Rivista Contrasti

Le pressioni interne die addetti ai lavori stanno però mettendo in discussione ... Un impiantogrande e moderno, che possa garantire introiti unici e univoci per il club. Con l'Inter che, ......tutto ancorsentito, fraterno La 'Tartan Army' e cioè i tifosi della Nazionale scozzese sono conosciuti nel mondo per la loro sportività e l'attitudine a fraternizzare con le diverse. ... I tifosi dell'Eintracht non hanno eguali nel mondo