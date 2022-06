Terremoto, forte scossa: cresce l’ansia, allerta tsunami (Di domenica 5 giugno 2022) Un Terremoto davvero molto forte si è abbattuto nelle ultime ore. La situazione è monitorata dagli esperti e continua ad essere ancora molto critica. L’allerta massima per il pericolo tsunami: ecco i dettagli dell’evento. Si torna a parlare ancora una volta di un forte evento sismico che si è registrato nelle ultime ore e ha messo in allerta la popolazione locale. Purtroppo questi eventi li conosciamo fin troppo bene e sappiamo quanto possono essere pericolosi e mettere le persone in stato di ansia e agitazione per diverso tempo, fino a quando la situazione non torni alla normalità. Il sisma che ha allertato i sismologi si è registrato nell’Oceano Pacifico settentrionale ed ha colpito in particolare un gruppo di isole vulcaniche americane nelle ... Leggi su chenews (Di domenica 5 giugno 2022) Undavvero moltosi è abbattuto nelle ultime ore. La situazione è monitorata dagli esperti e continua ad essere ancora molto critica. L’massima per il pericolo: ecco i dettagli dell’evento. Si torna a parlare ancora una volta di unevento sismico che si è registrato nelle ultime ore e ha messo inla popolazione locale. Purtroppo questi eventi li conosciamo fin troppo bene e sappiamo quanto possono essere pericolosi e mettere le persone in stato di ansia e agitazione per diverso tempo, fino a quando la situazione non torni alla normalità. Il sisma che hato i sismologi si è registrato nell’Oceano Pacifico settentrionale ed ha colpito in particolare un gruppo di isole vulcaniche americane nelle ...

