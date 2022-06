Tennis, Nadal Re del Roland Garros: fa 22 Slam vinti (Di domenica 5 giugno 2022) Parigi – Rafael Nadal batte il norvegese Casper Ruud 6-3 6-3 6-0 e vince il Roland Garros per la 14esima volta in carriera. Con il successo di oggi lo spagnolo raggiunge quota 22 Slam vinti, portandosi a +2 sui rivali di sempre, Roger Federer e Novak Djokovic fermi a 20 successi. E a 36 anni, dopo stagioni travagliate allontana le voci sul suo possibile ritiro, che pure si erano sparse proprio poco prima della finalissima sulla terra a lui più congeniale: “Non so cosa accadrà in futuro ma io continuerò a provarci e a lottare finché ne avrò le forze” dice dopo la premiazione scatenando il boato del Philippe Chatrier. E poi i ringraziamenti al team e alla famiglia “senza di voi mi sarei ritirato da tempo”, dice il maiorchino che poi, ai microfoni di Eurosport parla del problema al piede destro: “A Roma ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 5 giugno 2022) Parigi – Rafaelbatte il norvegese Casper Ruud 6-3 6-3 6-0 e vince ilper la 14esima volta in carriera. Con il successo di oggi lo spagnolo raggiunge quota 22, portandosi a +2 sui rivali di sempre, Roger Federer e Novak Djokovic fermi a 20 successi. E a 36 anni, dopo stagioni travagliate allontana le voci sul suo possibile ritiro, che pure si erano sparse proprio poco prima della finalissima sulla terra a lui più congeniale: “Non so cosa accadrà in futuro ma io continuerò a provarci e a lottare finché ne avrò le forze” dice dopo la premiazione scatenando il boato del Philippe Chatrier. E poi i ringraziamenti al team e alla famiglia “senza di voi mi sarei ritirato da tempo”, dice il maiorchino che poi, ai microfoni di Eurosport parla del problema al piede destro: “A Roma ...

