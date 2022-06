Tav Roma-Napoli, ci vorranno tre giorni per ripristinare il normale servizio dopo l’incidente di venerdì (Di domenica 5 giugno 2022) “Sono iniziate nel pomeriggio di oggi le prime attività di ripristino della funzionalità del tratto di linea ad alta velocità Roma – Napoli, nei pressi di Roma Prenestina, dove venerdì 3 giugno la locomotiva di coda di un treno Av è sviata, restando in posizione verticale, ma arrestando la corsa del convoglio e arrecando alcuni danni all’infrastruttura”. E’ quanto annuncia una nota Rfi. “Le attività prendono il via dopo la comunicazione di dissequestro dell’area da parte dell’Autorità giudiziaria. Si stima che in circa tre giorni sarà possibile riavviare la circolazione ferroviaria su entrambi i binari di questo tratto interessato. I treni AV continuano a percorrere gli itinerari alternativi via Formia e via Cassino con allungamento dei relativi tempi di viaggio. È in corso la ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 5 giugno 2022) “Sono iniziate nel pomeriggio di oggi le prime attività di ripristino della funzionalità del tratto di linea ad alta velocità, nei pressi diPrenestina, dove3 giugno la locomotiva di coda di un treno Av è sviata, restando in posizione verticale, ma arrestando la corsa del convoglio e arrecando alcuni danni all’infrastruttura”. E’ quanto annuncia una nota Rfi. “Le attività prendono il viala comunicazione di dissequestro dell’area da parte dell’Autorità giudiziaria. Si stima che in circa tresarà possibile riavviare la circolazione ferroviaria su entrambi i binari di questo tratto interessato. I treni AV continuano a percorrere gli itinerari alternativi via Formia e via Cassino con allungamento dei relativi tempi di viaggio. È in corso la ...

